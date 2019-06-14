天猫小龙虾趣味报告：国人一年吃虾近7亿 可绕地球2圈

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息:作为夜宵美食之一，小龙虾在吃货心目中的地位举足轻重。近日，天猫联合天下网商发布了《天猫小龙虾趣味报告》。根据天猫 2018 年销售数据显示，过去一年，国人吃掉了近 7 亿只小龙虾，围起来的话可以绕地球 2 圈!其中，北京用户最能吃，上海、广州、深圳、杭州、成都也不甘落后。

数据显示，天猫八成的小龙虾都来自湖北。湖北潜江、湖北监利、湖北洪湖是主要产区。

从用户年龄上看，小龙虾爱好者普遍年轻化。其中， 90 后占比53.5%，再次蝉联小龙虾吃货最强者。其次是 80 后，占比23.5%。新登场的小龙虾统治者 00 后也不甘落后，占比13.5%。数据显示，小龙虾客单价只要 50 元左右，轻松实现“小龙虾自由”。

通过下单时间的数据可以看出，小龙虾下单的高峰期是在晚上 9 点到 11 点，纸巾、啤酒、手套是它的良配。对于吃货们来说，香辣、蒜蓉、啤酒、十三香那都只是入门级。芝士、蛋黄、咖喱、白兰地才是小龙虾的王者挑战。

作为小龙虾届的常青树，麻辣和十三香连年盘踞大众喜爱程度榜首，此外，榜单也挤进来更多口味，如辣卤、冰镇等，蒜蓉，香辣、麻辣口味的比重增势明显。