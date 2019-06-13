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京东到家618消费预测报告：面膜成最热男士护肤品 90后贡献最大

2019-06-13 16:40 稿源：站长之家  0条评论
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京东到家

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日 消息:今天，京东到家发布了《京东到家 618 即时零售消费趋势预测报告》。数据显示，荔枝、香蕉、西瓜、梨、油桃是 5 月以来最受欢迎的水果。其次是苹果和国产樱桃。京东到家预测，荔枝将成 618 最热销的水果，北京将是 618 当天，水果销量最高的城市。

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除了实现“水果自由”之外，“颜值经济”也是 618 的一大重头戏。一项有趣的数据显示， 618 期间，男性用户所搜“面膜”“保湿”“防晒”“抗皱”等关键词的次数比去年同期激增 3 倍。越来越多精致的猪猪男孩开始购买护肤品为自己的颜值“保鲜”。其中， 90 后男性最愿意为美“剁手”，占比 6 成。面膜、爽肤水、洁面乳、香水、唇膏是他们最喜欢的男士护肤品。

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从地区上看，精致男孩们主要聚集在上海、北京、成都、广州和深圳等一线和新一线城市。其中，上海男士最注重脸部护肤，成都男士购买唇膏、眉笔等美妆产品的消费力最强，广州男士最注重防晒，北京男士最在意口腔护理。不仅如此，女孩们也在为男生购买护肤品，近1/ 3 的男士护肤产品由女性购买。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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