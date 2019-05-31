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淘宝大数据：7000万成年人会给自己买玩具 90后占比超五成

2019-05-31 16:02 稿源：站长之家  0条评论
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图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息:明天就是六一了，你给自己买玩具了吗?最近，“童年报复性补偿”这个词在网上火了。据悉，童年报复性补偿是指，成年人因为童年时被无情抑制买玩具的欲望，在成年实现财务自由后进行报复性补偿。

淘宝数据显示，一年有 7000 万成年人会给自己买玩具，其中， 90 后占比达57%，且超 3 成为 95 后。这些“玩物丧志”的青年主要集中在黑龙江、上海、北京、浙江、广西、辽宁、福建、天津、重庆和江苏等地区。

1.jpg

这类人群主要有两个特征：

1、年级越大越喜欢粉红泡泡

淘宝数据显示，过去一年，淘宝上泡泡机的销量增长了 6 倍。

2、钟情小时候的爱而不得的东西

淘宝上许多80、 90 后年少时的复古玩具一直保持着热度。其中最畅销的有小霸王、发条青蛙、滚铁圈、套圈圈水机、爬墙粘人等。

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除此之外，玩玩具的成年人中也诞生了一批专业玩家。他们玩的玩具既专业又烧钱。80 后玩家更喜欢玩乐高和兵人。数据显示，淘宝上有超过 1000 万的乐高玩家，其中深度玩家一年在乐高上花费约 1200 万，河南一女子一年花 190 万购买兵人玩具。

而 90 后则更热衷于BJD娃娃和蒸汽朋克。黑龙江一男子一年花 500 万买BJD娃娃，而蒸汽朋克昆虫DIY也成为一种流行。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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