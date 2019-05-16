丁磊谈音乐版权垄断 某些公司囤积版权导致市场畸形

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站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:今天，网易公布了 2019 年第一季度财报，财报显示网易公司净收入为183. 56 亿元人民币，游戏营收118. 5 亿元人民币，仍然占大头。

而在第一季度财报电话会议中，网易CEO丁磊还谈到了音乐版权的成本问题。丁磊认为，一些公司控制市场，每年版权的租赁成本被抬的很高，对整个中国的在线音乐发展产生了一些负面作用。

他称，国家现在已经在这方面进行了反垄断立案调查，我们也希望中国音乐市场有一个良性合理有序的发展，而不是被一些企业高价垄断囤积版权的畸形业态。

据Trustdata《2019Q1 移动互联网报告》数据显示，在移动音乐市场上，酷狗音乐、QQ音乐、网易云音乐位居前三，月活用户数远远超过尾部玩家。总体来看，在线音乐市场基本被腾讯音乐和网易云音乐包揽。在版权曲库和月活用户上，腾讯音乐要优胜于网易云音乐。

但网易云音乐凭借其独特调性在用户粘性上领跑移动音乐市场。在版权上，网易云音乐也做出了不少的努力。据官方数据显示，目前，网易云音乐版权曲库总数超 2000 万首。 2018 年以来，网易云音乐先后与华研国际、B2 音乐、乐华娱乐、KING RECORDS、Big Hit娱乐、NBCUniversal Entertainment Japan、Loen Entertainment、CUBE娱乐、日本哥伦比亚等公司合作，目前该平台已与国内外 200 多家音乐公司达成版权合作。