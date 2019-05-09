中国信通院：4月国内智能手机出货量3479.1万部 超九成为安卓手机

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息:据中国信通院发布的《 2019 年 4 月国内手机市场运行分析报告》显示， 2019 年 4 月，国内智能手机出货量达3479. 1 万部，同比增长6.5%，其中，超九成手机为安卓手机。在 4 月份上市的 42 款新机型中，有 35 款是4G手机，其余为2G手机。

以下是分析报告全文：

一、国内手机市场总体情况

国内手机市场总体出货量。 2019 年 4 月，国内手机市场总体出货量3653. 0 万部，同比增长6.7%，其中4G手机3484. 8 万部，同比增长6.6%，在同期手机出货量中占比95.4%，另有2G、3G手机出货量分别为167. 0 万部、1. 2 万部; 2019 年1- 4 月，国内手机市场总体出货量1. 13 亿部，同比下降6.7%，其中4G手机1. 08 亿部，同比下降5.6%，在同期手机出货量中占比95.3%，另有2G、3G手机出货量分别为524. 0 万部、5. 7 万部。

图1：国内手机市场出货量情况

国内手机市场上市新机型数量。 2019 年 4 月，上市新机型 42 款，同比下降23.6%，上市新机型中含2G手机 7 款、4G手机 35 款; 2019 年1- 4 月，上市新机型 167 款，同比下降36.0%，上市新机型中含2G手机 31 款、3G手机 1 款，4G手机 135 款。

图2：国内手机市场上市新机型数量

二、国内手机市场国内外品牌构成

2019 年 4 月，国产品牌手机出货量3392. 9 万部，同比增长7.2%，占同期手机出货量的92.9%;上市新机型 35 款，同比下降32.7%，占同期手机上市新机型数量的83.3%。 2019 年1- 4 月，国产品牌手机出货量1. 05 亿部，同比下降2.5%，占同期手机出货量的92.4%;上市新机型 147 款，同比下降39.3%，占同期手机上市新机型数量的88.0%。

图3：国产品牌手机出货量及占比

三、国内智能手机发展情况

智能手机出货量。 2019 年 4 月，智能手机出货量3479. 1 部，同比增长6.5%，占同期手机出货量的95.2%，其中Android手机在智能手机中占比92.7%。 2019 年1- 4 月，智能手机出货量1. 08 亿部，同比下降5.8%，占同期手机出货量的95.1%，其中Android手机在智能手机中占比92.5%。

图4： 2018 年/ 2019 年国内智能手机出货量及增长趋势

智能手机上市新机型数量。 2019 年 4 月，智能手机上市新机型 34 款，同比下降20.9%，占同期手机上市新机型数量的81.0%，其中支持Android操作系统的手机 34 款。 2019 年1- 4 月，智能手机上市新机型 132 款，同比下降34.3%，占同期上市新机型数量的79.0%，其中支持Android操作系统的手机 132 款。