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全景网络将4748万维权收入计入营收 占比超三成

2019-05-08 16:23 稿源：站长之家  0条评论
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图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:日前，北京全景视觉网络科技股份有限公司(即全景网络)发布了 2018 年年报。数据显示， 2018 年，全景网络实现营收1. 5 亿元，同比增长6.25%。值得注意的是，在年报中，图片维权收入也被计入营收，成该公司“主营业务”之一。

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在年报收入构成中，我们可以看到，全景网络产品维权收入为4748. 53 万元，占总营收的31.75%。其运营模式和视觉中国类似，都靠图片维权的模式获得大量“赔偿性”收入。

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数据显示， 2018 年是全景网络诉讼爆发的一年。 2018 年，仅企查查公布的裁判文书就有 4570 份。而通过启信宝查询发现， 2019 年 1 月 1 日以来至 4 月 13 日止，全景网络涉及的 445 个案件中，仅 23 件判决被告赔偿全景网络经济损失，其余案件判决结果均为撤诉，撤诉率超90%。而通过梳理全景网络判决文书发现，其每张照片索赔高达上万元，而法院最终判决的赔偿金额不超过 2000 元。

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QQ截图20190508161453.jpg

而查询全景网络官网发现，按照标准授权套餐售价，其单张照片最高价格为 60 元。如果购买 1000 张的套餐，其单张价格仅为 30 元。

QQ截图20190508155256.jpg

多位资深注册会计师表示，“侵权诉讼”或“侵权谈判”具有偶然性，并非日常经营活动，获得的赔偿一般不能计入主营业务，而应该列入营业外收入。全景网络将维权收入计入营收的做法被质疑虚增营业收入。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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