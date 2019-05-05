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58同城90后职场报告：74.4%职场青年未婚

2019-05-05 17:10 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 5月5日 消息:近日， 58 同城发布《 2019 年 90 后青年职场生活状态调研报告》，报告显示， 90 后职场青年的薪资集中在 5001 元- 10000 元。

在选择行业方面， 90 后职场青年从事行业排名前五位的分别是人事/行政/后勤、计算机/互联网/通信、建筑、自由职业者和教育培训。其中，计算机/互联网/通信行业男性普遍多于女性，女性更多选择从事人事/行政/后勤行业。

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薪资方面，计算机/互联网/通信和建筑行业的实际和期望薪资都分列第一和第二位。计算机/互联网/通信行业的实际薪资为 10146 元，期望薪资为 16285 元;建筑行业的实际薪资为 9741 元，期望薪资为 15759 元。

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此外，报告还显示，有74.4%的 90 后职场青年未婚，其中43.7%处于单身状态。 90 后职场青年结识伴侣的方式主要是通过朋友介绍，相亲在 90 后中接受度较低。 90 后职场青年对于婚姻的态度多是顺其自然型，其中14.2%的 90 后没有结婚打算，67.2%的 90 后理想结婚年龄是26- 30 岁。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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