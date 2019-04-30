三大运营商发布2019Q1财报 平均日赚约3.7亿元

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站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息:据中国新闻网报道，随着昨日中国电信第一季度财报的发布，三大运营商 2019 年第一季度财务报告和运营数据均已出炉。经统计一季度，三大运营商共净利333. 31 亿元，平均日赚约3. 7 亿元。

其中，中国移动未经审计的运营数据显示，其一季度营收 1850 亿元，同比下降0.3%;净利 237 亿元，同比下降8.3%。

中国联通公告显示，一季度共营收731. 47 亿元，呈下降趋势;其中服务收入668. 02 亿元，同比上升0.2%。中国联通一季度净利36. 75 亿元，同比增长22.3%。

中国电信一季度营收961. 35 亿元，同比下降0.5%;净利59. 56 亿元，同比增长4.5%。

用户数方面，截至 2019 年 3 月 31 日，中国移动用户数达9. 31 亿户，其中4G用户7. 23 亿户。中国联通用户数达3. 23 亿户，其中4G用户2. 3 亿户。中国电信用户数为3. 15 亿户，其中4G用户2. 56 亿户。