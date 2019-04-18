从重罚款！天津网信办对视觉中国做出行政处罚

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站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:今天，天津市网信办公众号正式宣布对视觉中国做出行政处罚。网信办表示，视觉中国网站(域名：vcg.com)在其发布的多张图片中刊发敏感有害信息标注，违反了《中华人民共和国网络安全法》第四十七条之规定，因此对其运营主体公司汉华易美(天津)图像技术有限公司作出从重罚款的处罚。据《中华人民共和国网络安全法》第六十八条规定：网络运营者违反本法第四十七条规定最高罚款 50 万元。

《中华人民共和国网络安全法》第四十七条规定：网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，防止信息扩散，保存有关记录，并向有关主管部门报告。

而视觉中国此前不但违规将欧洲南方天文台的黑洞照片挂在网上出售，而且还打上了自己的标签。除此之外，视觉中国还将国旗、国徽等作为网站的版权图片出售。 4 月 11 日晚间，天津网信办约谈了视觉中国网站负责人。 4 月 12 日，天津市网信办进驻视觉中国网站，指导督促整改。