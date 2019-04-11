因图片版权问题持续发酵 视觉中国官网已无法打开

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息：今日 20 点左右，有众多网友反映称，视觉中国官网(https://www.vcg.com/)已无法打开，经测试，视觉中国官网确实已无法打开。

昨日21点，“事件视界望远镜”发布了首张黑洞照片。

今日早间 9 点，有网友发现黑洞的照片出现在视觉中国的网站上，并且注明了版权信息。该消息一出，随即引发众怒。

随后，视觉中国方面发布声明回应称，“黑洞”照片属于Event Horizon Telescope(事件视界望远镜)组织，视觉中国通过合作伙伴获得编辑类使用授权。但是该图片根据版权人要求只能用于新闻编辑传播使用，未经许可，不能作为商业类使用。

今日下午14时，各方批评视觉中国滥用版权的行为。其中，共青团中央发布微博，直指视觉中国将国旗国徽也在网站上标注版权。

下午 18 时左右，视觉中国官微发布致歉声明称，经网友举报的视觉中国网站关于国旗、国徽等不合规图片，经查该图片由视觉中国签约供稿人提供，视觉中国已对不合规图片做了下线处理，并将根据相关法律法规持续性的加强审核，避免类似情况发生。

公开资料显示，视觉中国集团以“视觉内容与服务”、“视觉社区”和“视觉数字娱乐”三大业务板块为核心，拥有中国最大的视觉内容互联网版权交易平台。集团拥有近万名签约摄影师和艺术家，并同海内外数百家图片社、影视机构、版权机构广泛合作，为媒体、企业主、广告公司等各类客户提供专业的图片、影视、音乐、特约拍摄、创意众包、视觉化营销等一站式服务。



