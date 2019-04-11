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视觉中国回应“黑洞照片版权”：未获商业用途权利

2019-04-11 16:07 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:今日，有媒体报道称，视觉中国已经在国内拿下了全球首张黑洞图片的版权。对此，视觉中国官微发布声明回应称，该图片授权并非独家，其他媒体和图片机构也获得了授权。但是该图片根据版权人要求只能用于新闻编辑传播使用，未经许可，不能作为商业类使用。商业使用一般包括广告、促销等使用场景，视觉中国并未获得该图片商业用途的权利。

QQ截图20190411160940.jpg

此前，针对此事，视觉中国创始人柴继军表示，这张图片版权归属于欧洲南方天文台。

此外，中科院院士武向平也明确表示，首张黑洞图片一旦发布，就是全世界可以使用的，媒体上也可以看见，只要标注是哪里来的就可以。

QQ截图20190411134958.jpg

以下为视觉中国声明内容全文

“黑洞”照片属于Event Horizon Telescope（事件视界望远镜）组织，视觉中国通过合作伙伴获得编辑类使用授权。该图片授权并非独家，其他媒体和图片机构也获得了授权。但是该图片根据版权人要求只能用于新闻编辑传播使用，未经许可，不能作为商业类使用。商业使用一般包括广告、促销等使用场景，视觉中国并未获得该图片商业用途的权利。如未经版权人授权，用于商业用途，将可能存在风险

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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