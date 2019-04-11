共青团点名视觉中国 评论下方成为知名企业“维权区”

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:11日早些的时候，媒体爆料人类首张黑洞照片版权被视觉中国“拿下”，一时间议论纷纷，随着事件的发酵，一些网友扒出视觉中国除了黑洞照片外，还把中国国旗、中国国徽的图片也在其网站上进行售卖，甚至还包括数名国家领导人照片，在下午3点，共青团就此事点名质问视觉中国表示：“国旗、国徽的版权也是贵公司的?”。

而在共青团微博的评论下方，成为了各大知名企业的“维权区”，纷纷发问号质疑自己的企业LOGO怎么堂而皇之地出现在视觉中国的官方网站上。

经事件影响力的进一步扩散，视觉中国官方网站偷偷把这些归属于视觉中国版权的图片全部删除，之后还对“五星红旗”的关键词进行了屏蔽。

在11日下午4点左右，视觉中国影像发布了声明进行了回应，以下是声明公告原文：

“黑洞”照片属于Event Horizon Telescope组织，视觉中国通过合作伙伴获得编辑类使用授权。该图片授权并非独家，其他媒体和图片机构也获得了授权。但是该图片根据版权人要求只能用于新闻编辑传播使用，未经许可，不能作为商业类使用。

商业使用一般包括广告、促销等使用场景，视觉中国并未获得该图片商业用途的权利。如未经版权人授权，用于商业用途，将可能存在风险。