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今日数据：流媒体音乐收入猛增 快递月业务量达49.6亿件

2019-04-04 16:55 稿源：站长之家  0条评论
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2018 流媒体音乐市场营收达到 89 亿美元 占全球营收近一半

据IFPI《全球音乐报告2019》显示，受付费订阅流媒体助推， 2018 年，全球音乐市场收入同比增长9.7%，达到 191 亿美元，高于 2017 年的 174 亿美元 。其中，流媒体音乐市场营收达到 89 亿美元，占全球营收47%，接近一半。

3 月份中国快递业务量达49. 6 亿件 同比增长25.7%

据国家邮政局披露的 3 月快递发展指数报告显示， 2019 年 3 月中国快递发展指数为174.2，同比提高22.2%，呈现稳步提升态势。其中，快递业务预计完成量49. 6 亿件，同比增长25.7%。快递业务收入预计完成584. 1 亿元，同比增长20.6%。

公众号榜单TOP30：人民日报排行第一，新华社排行第三

今天，西瓜君公布了微信公众号TOP30 榜单。其中，在总榜中，人民日报排行第一，总阅读数超 1330 万，西瓜指数2304.7;不会画出版社排行第二，总阅读数超 20 万。由于其总共才发了 2 篇文章，因此西瓜指数高达1982.1。新华社、环球时报、人民网分别位列第3、4、 5 名。

娱乐类公众号中，排名前五的分别是：粤知一二、妹有想法、唐唐频道、Siri电影、柳飘飘了吗，除妹有想法外，其他几个公众号总阅读数均超过了 100 万。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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