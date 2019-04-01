苹果降价怎么退款？退款申请方法介绍

苹果商品在降价之后可以进行退款吗?多少天之内购买的商品可以享受到退款服务呢，这里我们来介绍下苹果降价后用户的退款具体方法，大家可以了解下。

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根据苹果官方的介绍，用户购买苹果产品的14天之内官方降价的话，可以申请退款，具体的条款如下。

定价和降价/价格更正

对于定价，Apple 保留权利可以随时更改 Apple Store 中展示的产品的价格，且 Apple 有权更正可能无意发生的错误定价。出现定价错误时，我们将向您发出通知，并允许您以正确价格继续交易，或在您不承担费用的情况下取消您的订单。您可在付款和定价页面获取更多关于定价和销售税费的其他信息。

如果 Apple 在您收到产品之日起 14 个日历日内降低任何 Apple 品牌产品的价格，请拨打 400-666-8800 与 Apple 联络中心联系，要求退还您所支付的价格和当前销售价格之间的差额，或者换取抵扣额。您必须在价格变更后 14 个日历日内联系 Apple ，方可收到退款或抵扣额。请注意，此政策不适用于限时降价，如在红色星期五等特殊销售活动中进行的降价。

需要提醒大家的是，这里的购买渠道仅限苹果官方的销售渠道，其他电商平台则需要根据各家电商的“保价”政策来执行。