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聚划算发布《品质惠经济白皮书》：三四线城市崛起 邢台、邯郸增速最猛

2019-03-22 15:29 稿源：站长之家  0条评论
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淘宝

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:高消费人群不买便宜货，三四线城市居民买不起三文鱼?你可能对国人的消费能力有什么误解。据天下网商消息。近日，聚划算联合淘宝、天猫发布了一份《品质惠经济白皮书》，带大家重新认识国人的消费水平。

数据显示，截至 2018 年，全国居民的人均可支配收入已经达到了 28228 元。其中，最喜欢在淘宝买买买的当属80、 90 后。 35 岁以下年轻用户更懂得享受，护肤美容、保健产品等是他们最爱买的商品。此外，宠物训练、境外旅游等消费需求增长明显。

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随着经济的快速发展，人们的消费水平逐渐提高。三四线城市人群的消费品质也大大提高。其中增速最快的十大称城市分别为：邢台、邯郸、揭阳、临沂、沧州、东莞、菏泽、济宁、商丘、驻马店。人们的消费需求从更注重“实惠”，变为要“品质”又要“实惠”。以下统称为品质消费人群。

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按照不同的消费偏好，品质消费人群大体分为 4 种：

1.刀刃青年：这类人群大多数收入平平，消费自由。虽然钱不多，但不能委屈了自己，因此，一定要把钱花在刀刃上。这类人群最喜欢买蓝牙耳机、游戏摇杆、护肤品以及外出旅游。

2.精算贵族：这类人群社会压力较大，上有老，下有小，因此更多的花销是在洗碗机、电动牙刷、燕窝、宝宝洗衣粉、蒸汽拖把等生活用品上。

3.海绵妈妈：作为宝妈，这类人群的消费多数离不开宝宝。会过日子的宝妈们通常会选择在清仓、聚划算等活动囤货。奶粉、纸尿裤、洗衣液、反季节服饰是她们最常购买的商品。

4.全球鲜锋：海淘党，喜欢淘进口食物和美容产品。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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