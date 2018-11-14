中通快递回应双11暴力分拣：对涉事人员追责

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站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息：针对新京报此前关于“中通快递暴力分拣”的问题，中通快递做出回应，称经公司核实，媒体报道问题属实。对此，中通快递官方表示道歉并发布了整改说明。

中通称，一直以来公司都明令禁止违规分拣行为。此事，公司将对涉事人员追责并对快递损坏全赔。

以下为整改说明全文：

关于石家庄转运中心“双十一”期间违规操作的整改说明

2018 年 11 月 12 日晚，有媒体暗访报道了中通快递石家庄转运中心在“双十一”期间存在违规分拣、管理不严等问题。公司核实调查后认为媒体报道问题属实。我们对此深感愧疚并向客户及公众诚挚道歉!

保障客户快件的安全，是我们义不容辞的责任。一直以来，中通快递河北管理中心都对快件分拣有明确的操作流程和严格的规范，明令禁止违规分拣行为。

对此次事件暴露出的问题，公司决定整改如下：

1、对涉事管理人员和工作人员按照公司规定予以追责;

2、全员分组组织规范操作流程专项培训，要求所有员工端正工作态度，不放松不懈怠，同时加强管控能力建设，保障公司规章制度严格执行;

3、加快加大自动化设备投入，减少旺季对第三方劳务工的依赖，用科技手段和科学化管理从源头解决违规分拣问题。

4、目前依然处于“双十一”收派件高峰，公司会继续严格规范员工管理，特别是第三方劳务人员的管理。

5、对经由石家庄转运中心发出的快递包裹所产生的破损问题，公司会按照有关标准全部承担赔付责任。

感谢媒体、客户和社会各界对我们工作的监督，望大家一如既往的理解和支持我们的工作。

中通快递集团河北管理中心

2018 年 11 月 14 日