天猫双11成交额超过1207亿 打破2016全天纪录

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 11月11日 消息：虽然天猫已经走过了十个年头，但剁手党们对于双十一购物的热情依然不减。双 11 早已不仅是天猫的节日，更是成为全球品牌的展示盛会。

今年双十一，天猫再破纪录， 1 小时成交总额就已破 672 亿元，且仅 8 小时成交额就已超过 2016 年全天，打破 2016 年天猫双 11 全天成交额纪录。上午 08 点 08 分 52 秒，天猫双 11 成交额超过 1207 亿，比去年快了整整 5 个小时。

以下是天猫官方公布的捷报：

21 秒破 10 亿，比去年再快 7 秒;

2 分 05 秒破百亿，比去年用时短了近 1 分钟;

4 分 20 秒破 191 亿，超越 2012 年全天成交总额，比去年快了 1 分半;

前 1 小时成交总额比去年多了约 100 亿元;

仅用 1 小时 16 分 37 秒，成交总额突破 912 亿元，已超过 2015 年双 11 全天成交额;

成交总额破千亿更是只用了 1 小时 47 分 26 秒，比去年快了 7 个多小时。

据公开资料显示，天猫“双11”最早创办于 2009 年，首届成交总额约为 5200 万元人民币。 2014 年 11 月 11 日，阿里巴巴双十一全天交易额 571 亿元。 2015 年 11 月 11 日，天猫双十一全天交易额912. 17 亿元。 2016 年 11 日 24 时，天猫双十一全天交易额超 1207 亿。 2017 年“双十一”天猫、淘宝总成交额 1682 亿元。